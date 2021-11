A tutti il messaggio SMS “il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione”

Sta arrivando praticamente a mezza Italia un messaggio SMS che inizia con “il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione“. Ne avevamo parlato già ad ottobre con un primo approfondimento in merito, ma a quanto pare il nuovo bombardamento riscontrato tra mercoledì e giovedì nel nostro Paese richiede un invito destinato a tutti. Indipendentemente dal fatto che abbiate o meno conoscenze sulla materia, ignorate nel modo più assoluto una comunicazione di questo tipo.

Cosa succede con il messaggio SMS “il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione”

Ad oggi, non sappiamo ancora a quale tipo di pericolo vi possiate esporre seguendo il messaggio SMS “il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione”. Probabile che la pagina indicata all’interno del testo sia utilizzata da hacker e malintenzionati per rubare vostri dati sensibili. Probabilmente quelli della carta di credito. Di solito, infatti, viene richiesto un piccolo pagamento per ricevere un prodotto non identificato, che attira la curiosità e l’attenzione delle potenziali vittime.

In un momento storico nel quale tanti utenti effettuano acquisti online, è chiaro che ricevere un messaggio SMS che inizia con “il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione” possa in qualche modo trarre in inganno le persone. Non per forza in modo esclusivo che non hanno grande dimestichezza con queste situazioni. Le ragioni ve le abbiamo appena riportate, motivo per il quale invitiamo tutti a tenere gli occhi aperti.

Per la cronaca, il messaggio SMS che esordisce con “il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione” viene completato da un chiaro ‘click to action’, vale a dire: “Si prega di seguire le istruzioni qui“. A quel punto troverete il link con il quale l’hacker di turno proverà a completare la truffa del momento qui in Italia.

