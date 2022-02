A lezione da Irama che smentisce diverse fake news su Gianluca Grignani al Festival di Sanremo

Si continua a parlare di Gianluca Grignani e della sua performance al Festival di Sanremo. Dopo aver chiarito alcune questioni relative allo stato in cui il cantante si è presentato sul palco del Teatro Ariston, come avrete notato con il nostro articolo, bisogna necessariamente affrontare anche altri aspetti riguardanti venerdì sera. Già, perché in molti hanno riportato la notizia secondo cui ci sarebbe stata una lite tra il cantante ed Irama, in merito al pezzo con il quale esibirsi in diretta tv.

Smentita la lite tra Irama e Gianluca Grignani al Festival di Sanremo

Nello specifico, in queste ore Irama ha rilasciato un’intervista molto significativa a Rtl 102.5. Tra gli argomenti toccati, anche quello relativo alla presunta discussione tra il concorrente e lo stesso Gianluca Grignani. Qualcuno sospetta che, in un primo momento, non dovesse essere “Destinazione paradiso” il brano da portare in occasione della serata cover. Solo in seguito all’acceso scambio di opinione tra i due, poi, si sarebbe giunti a quella conclusione. A gettare acqua sul fuoco, però, ci ha pensato proprio Irama, come riportato da alcune fonti:

“Lui ha questo modo crudo, vero, di cantare che si mischia a questa emotività, sensibilità disarmante. Per me è stato un onore salire sul palco con lui. Non è vero che volevo fare ‘Destinazione paradiso’. Sono tutte fake news. I giornali hanno raccontato un sacco di cavolate”.

Dunque, smentita totale quella che è arrivata direttamente da Irama a pochi giorni dalla tando discussa esibizione di Gianluca Grignani al Festival di Sanremo. Diverse testate hanno riportato la notizia inerente la discussione tra i due cantanti, dandola praticamente per certa. Ad oggi, infatti, ancora non è chiara la fonte, mentre nessuno tra i presenti ha confermato l’accaduto.

Staremo a vedere se le parole di Irama sul rapporto che si è instaurato con Gianluca Grignani a margine del Festival di Sanremo 2022 sarà utile per far placare le critiche nei confronti del suo collega. Soprattutto dopo che gli hanno dato dell’ubriaco e del drogato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.