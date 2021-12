A Dritto e Rovescio spiegano a Brosio e Adinolfi l’incoerenza dei preti anti vaccino e aborto

Durante la trasmissione di Dritto e Rovescio, andata in onda nella serata di ieri su Rete4, si è parlato della questione Chiesa e vaccino, coinvolgendo anche Adinolfi e Brosio e con molti preti che hanno mostrato scetticismo a riguardo. Ad intervenire sull’argomento è stata anche Sara Manfuso, presente in collegamento con lo studio di Del Debbio e non ha avuto parole dolci nei confronti dei preti. La responsabile del movimento contro le discriminazioni “Io così” ha infatti attaccato aspramente i preti sulla questione, riuscendo anche a suscitare un grande applauso da parte del pubblico.

La spiegazione a Brosio e Adinolfi sull’incoerenza dei preti contrari a vaccino e aborto durante Dritto e Rovescio

Torna a far parlare di sé Adinolfi, dunque, dopo il nostro ultimo articolo a tema. Il suo pensiero era anche rivolto a Mario Adinolfi, esponente del movimento cattolico Popolo della famiglia, presente in studio. Sono stati mostrati, a Dritto e Rovescio, dei filmati di preti che invitavano i fedeli a non vaccinarsi, perché secondo loro con i vaccini si stanno facendo solo degli esperimenti, senza sapere quello che succederà.

Non sono pochi i preti e cattolici no vax in Italia e la Manfuso li ha attaccati frontalmente sulla questione, parlando principalmente ad Adinolfi ed evidenziando come loro possano finalmente ritrovarsi in uno studio con il pubblico solo grazie ai vaccinati. Tutti coloro che si sono vaccinati, a detta della Manfuso, hanno fatto un atto civico, di senso d’amore verso il prossimo, dimostrando l’amore per la vita.

Si sono quindi dimostrati realmente cristiani a differenza invece di questi ultimi che parlano di aborto come un atto di egoismo contro la vita. Sulla questione, sempre la Manfuso, ha posto una domanda semplice, ossia dove mettono loro la vita quando si parla di pandemia? Battendo la questione sulla libertà che risulta essere importante solo quando lo vogliono loro. Il non vaccinarsi è assolutamente un atto di egoismo, in quanto si mette in pericolo la vita di chi ci sta intorno. Parole che sono state accolte da tanti consensi in studio.

Tra l’altro la Chiesa non è contro il vaccino, Papa Francesco ha infatti invitato tutta la comunità ecclesiastica a sottoporsi all’immunizzazione di massa, unica soluzione a questa pandemia. Qui trovate il video della spiegazione a Brosio e Adinolfi sull’incoerenza dei preti contrari a vaccino e aborto durante Dritto e Rovescio

