5000 prodotti gratis per il Black Friday Amazon: occhio al phishing

5000 prodotti gratis per il Black Friday Amazon, ed è subito Phishing. Quel genere di inganno per il quale qualcuno, approfittando dell’avidità o della mancanza di conoscenza dei mezzi informatici delle vittime, si finge qualcuno che non è.

Può capitare che qualcuno creda che IKEA regali letti “appena rovinati”, che si possano ottenere televisori gratis e monopattini a pochi euro. C’è anche chi è pronto a credere che per causa delle sanzioni alla Russia sia possibile ottenere valigeria di lusso a due euro.

Ma se vi arriva un messaggio che vi propone 5000 prodotti gratis per il Black Friday Amazon, e tale messaggio non proviene da Amazon, potete essere certi che sia un inganno. Come negli altri casi.

Ovviamente, Amazon è Amazon e non “shortlinks” o altro ente.

Cliccare comporterà il meccanismo che abbiamo già visto un’infinità di volte in altri casi simili.

Premessa: il link non funzionerà su PC, o quantomeno non sul PC che usiamo per la redazione degli articoli, protetto da un buon antivirus. Si aprirà invece su Smartphone, invariabilmente. Il copione è lo stesso.

Si comincia sempre da una serie di domande sin troppo facili, seguite poi da account inventati che millantano di aver ricevuto l’elargizione del ricco dono.

Proseguendo il finale: vi verrà richiesto il modico pagamento di un euro e 95 centesimi, figura che torna spesso nel mondo del Phishing e la procedura si bloccherà.

Uno sconosciuto avrà quindi i vostri dati di fatturazione e di carta di credito e sarà libero di usarli a suo piacimento.

A questo punto l’unica cosa da fare è seguire la nostra guida utile su come bloccare eventuali conti corrente conferiti e account indicati.

Le conseguenze potrebbero non essere gradite come il dono cercato.

