1976, il disastro aereo che portò alla chiusura dell’aeroporto di Cortina D’Ampezzo

In questi giorni è forte il trend sull’aeroporto di Cortina D’Ampezzo di cui Daniela Santanchè ha fatto menzione come possibile soluzione alla viabilità. La senatrice di Fratelli D’Italia ne ha parlato durante un incontro organizzato dal brand Pomellato, come abbiamo riportato in questo articolo. Secondo la Santanchè, raggiungere la prestigiosa località del bellunese “è un calvario” e per questo sarebbe necessario edificare un aeroporto. Nel dibattito scoppiato dopo le sue dichiarazioni, molti hanno ricordato che a Cortina D’Ampezzo, in realtà, esiste un aeroporto dismesso. Approfondiamo insieme.

L’aeroporto di Cortina D’Ampezzo-Fiames

È esistito e ha lasciato tracce nella storia. Chi vuole riassumere trova una scheda semplificata su Wikipedia. In questo documento del 1928 leggiamo che i cieli di Cortina, dunque sulla frontiera alpina, era tra quelli sui quali era vietata la navigazione aerea. Renato Callegari, infatti, nella sua guida Il Fronte dell’Aviazione nel Veneto durante la Grande Guerra ci insegna che il sito di Cortina D’Ampezzo compariva tra le aviosuperfici destinate all’uso militare dai servizi di ricognizione e intelligence italiani e austriaci.

Abbiamo dunque una prima traccia dell’aeroporto di Cortina durante la Prima Guerra Mondiale, ma si trattava di una striscia di appena 1000 metri che portava non pochi disagi ai velivoli che ne facevano uso, per via del fondo spesso impraticabile per la forte presenza di neve.

Un contributo speciale a ricostruire la storia dell’aeroporto di Cortina è fornito da Fiorenza De Bernardi, Primo Ufficiale della Compagnia Aeralpi, operativa negli anni Sessanta. De Bernardi, nei documenti pubblicati sul suo sito ufficiale, precisa che dopo la Prima Guerra Mondiale passò del tempo prima che le Olimpiadi Invernali del 1956 rendessero Cortina un centro nevralgico per il turismo.

Per questo nel 1958 iniziarono i lavori in località Fiames (da qui il nome dell’aeroporto) su iniziativa di Cesare Rosà, allora vice-sindaco di Cortina D’Ampezzo nonché ex aviatore durante guerra, e di Umberto Klinger, Presidente delle Officine Aeronavali. L’aeroporto di Cortina fu ultimato nel 1962 con gestione della già citata compagnia Aeralpi. I problemi, tuttavia, furono palesi da subito: la posizione geografica e le condizioni atmosferiche rendevano necessaria un’ampia e completa conoscenza della montagna.

I disastri aerei

L’11 marzo 1967 un volo Aeralpi che collegava Milano a Cortina finì in tragedia per la scarsa visibilità dovuta alla nebbia fitta. Il velivolo trasportava due piloti e tre passeggeri, uno dei quali riuscì a salvarsi. Si trattava dell’attore romano Gastone Bettanini, che riportò solamente una frattura a una gamba. L’aereo, un Twin Otter 100, si schiantò sul Col Visentin.

Fu però un secondo disastro aereo a decretare la fine della storia dell’aeroporto di Cortina D’Ampezzo-Fiames. Il 31 maggio 1976 il pilota del Cessna 206 della società Alialpi tentò un decollo riuscendo a staccare il velivolo solamente a fine pista. Le raffiche di vento erano fortissime. Lo stallo in virata portò l’aereo a precipitare, e una volta rovinato al suolo si incendiò uccidendo tutti i passeggeri, compreso l’equipaggio. Tra i passeggeri c’erano anche quattro consiglieri comunali di Cortina.

De Bernardi scrive che dopo la seconda tragedia l’aeroporto di Cortina D’Ampezzo non fu più utilizzato per aerotaxi e nemmeno per voli militari né istituzionali. Per un breve periodo fu convertito ad eliporto, ma usato ben poco con tale indirizzo.

Prima della Santanchè, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha proposto, nel 2020, di ripristinare l’aeroporto in occasione dei giochi olimpici del 2026, ma il vicesindaco Alverà aveva riferito alla stampa locale un categorico “no” su tale possibilità.

L’aeroporto presenta dei limiti funzionali che non si possono trascurare. Non garantirebbe un servizio con aerei di grandi dimensioni, e non sarebbe facilmente tollerabile il sorvolo in entrata e in uscita degli aeromobili, cosa che avverrebbe proprio sopra il paese.

